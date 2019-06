Vier Mühlen im Südkreis hoffen auf Besucher

Organisatoren bieten Infos und viele Stände

Runderneuert: Rechtzeitig zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag konnten die Stadt Löningen und der Heimatverein die Sanierungsarbeiten an der Schutenmühle in Huckelrieden abschließen. Die Kappe hat neue handgeschlagene Eichenschindeln erhalten. Auch die Flügel und der Steert, mit dem die Mühle in den Wind gedreht wird, wurden komplett erneuert. Foto: Paul Mastall

Von Willi Siemer



Südkreis. Vier Mühlen öffnen im Cloppenburger Südkreis und im angrenzenden Artland am Pfingstmontag, 10. Juni, dem Deutschen Mühlentag, ihre Tore. Schutenmühle in Löningen: Besonderen Grund zur Freude haben die Verantwortlichen des Heimatvereins Löningen: Rechtzeitig zum 23. Mühlentag im Heimatzentrum im Ortsteil Huckelrieden sind die umfassenden Sanierungsarbeiten des Erdholländers abgeschlossen worden.