Von Regionalliga bis Halbfinale: Fans fiebern mit

Heinrich Krieger ist Rasta Vechta-Anhänger

Alarmstufe Orange auch im Landkreis Cloppenburg: Die Rasta-Fans Josef Hempen, Dirk Burwinkel, Sandra Hempen, Martina und Heinrich Krieger mit Klubchef Stefan Niemeyer (von links).Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Vechta/Garthe. „Rasta ist der geilste Club der Welt": Eine Minute vor Ende des zweiten Halbfinalspiels hallt es lautstark durch die Halle in Vechta. Über 3000 Fans jubeln dem Basketball-Erstligisten trotz der zweiten Niederlage gegen Liga-Primus Bayern München zu. Einer von ihnen ist Heinrich Krieger aus Garthe. Schon seit Regionalligazeiten besitzt der 63-Jährige Dauerkarten beim heutigen Bundesligisten.