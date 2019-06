Blitzer bringen über zwei Millionen Euro ein

Neuer Blitzer: Der Landkreis hat im vergangenen Jahr zwei weitere feststehende Anlagen gebaut. Foto: Archiv/Hermes

Kreis Cloppenburg (her). Einnahmen in Höhe von knapp über zwei Millionen Euro hat die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung des Landkreises im vergangenen Jahr verzeichnet. Dies teilte die Verwaltung bei der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses mit.



Nach Abzug der Personalkosten von rund 946000 Euro und der Sachkosten (rund 491000 Euro) ergibt sich ein Überschuss von circa 622000 Euro, der auf verschiedene Präventionsprojekte verteilt wird und in die Sanierung von Radwegen fließt.