Kreis prüft Möglichkeit für Radschnellwege

Eigener Weg nur für Radfahrer: Die Straße, wie hier zwischen Böblingen/Sindelfingen und Stuttgart, muss gut befahrbar und mindestens drei Meter breit sein. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Eine Machbarkeitsstudie zur Schaffung von Radschnellwegen möchte die Kreisverwaltung in Auftrag geben. Dafür haben sich die Mitglieder des Kreisverkehrsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig ausgesprochen.



Ausgangspunkt war ein Antrag der SPD-Fraktion und der Gruppe Grüne/UWG. Demnach sollte der Landkreis eine solche Möglichkeit zwischen Cloppenburg und Vechta prüfen. Wie Fachbereichsleiter Ansgar Meyer in der Sitzung mitteilte, möchte die Verwaltung dies jedoch auf den gesamten Kreis ausweiten. In der Sitzung stellte Roland Ribinski vom Planungsamt erste Ideen vor. Demnach ist der Weg ausschließlich Radfahrern vorbehalten. Mit nur einer Richtung ist eine Mindestbreite von drei Metern vorgesehen, bei Gegenverkehr mindestens vier Meter.



