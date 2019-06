Kein Rabatt beim Mathe-Abi

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Niedersachsens Kultusminister Grant Henrik Tonne sieht keinen Handlungsbedarf, bei der bereits abgelegten Abiturprüfung im Fach Mathematik einzugreifen. Wie bereits berichtet, beschwerten sich landesweit Schüler und auch einige Lehrer darüber, dass die Aufgaben zu schwer gewesen seien. Deshalb die Forderung: Bei der Bewertung sollten Punkt gutgeschrieben werden, damit die Note nicht zu schlecht wird. Eine derartige Lösung gab es bereits vor drei Jahren in Niedersachsen.



Das wird sich in diesem Jahr aber nicht wiederholen. Die Prüfung sei zwar „anspruchsvoll, aber lösbar“ gewesen. Das hätte eine erste Auswertung der etwa 18.000 Mathe-Klausuren in Niedersachsen ergeben. Der vorläufige Gesamtdurchschnitt im Fach Mathematik über alle Schulformen und Anforderungsniveaus liege bei 6,4 Notenpunkten gegenüber 6,8 im Jahr 2018. Am Albertus-Magnus-Gymnasium in Friesoythe, Copernicus-Gymnasium in Löningen und an der Liebfrauenschule in Cloppenburg gab es auf Anfrage der MT keine Auffälligkeiten, dass besonders viele Schüler mit der Zeit nicht ausgekommen sind (wir berichteten).



Eine Fachexpertise hielt für das Kultusministerium fest: Der Umfang der von den Prüflingen erwarteten Leistung wird als „noch angemessenen“ bezeichnet, jedoch liege die Länge der Aufgabenstellungen „am oberen Rand des Wünschenswerten“. Die Kultusministerkonferenz wird voraussichtlich noch über die künftige Länge der Aufgabenstellungen diskutieren müssen.