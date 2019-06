„Fischteiche werden benutzt wie Feldkläranlage“

Forstamtleiterin Regina Dörrie (Foto: Kreke)

Ahlhorn/Cloppenburg (mt/kre). Wegen der Überlastung der Ahlhorner Fischteiche mit zufließenden Nährstoffen haben die Niedersächsischen Landesforsten Politiker und Behörden zum Handeln aufgefordert. Die Ergebnisse aus einer fast drei Jahre andauernden Messreihe belegten, dass die Teiche als „große Feldkläranlage“ wirken, sagte Forstamtleiterin Regina Dörrie in einer Runde von Amtsleitern und Abgeordneten: „Das kann so nicht bleiben.“



Wie die MT bereits berichtete, fließen aus der Lethe jährlich 167 Tonnen Nitrat zu, von denen nur 34 Tonnen über den Lethe-Abfluss die Teiche wieder verlassen. Zweifel an der Aussagekraft der Resultate weisen die beteiligten Wissenschaftler zurück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

