Neuer OM-Kalender geht an den Start

Startschuss: Der Verbund Oldenburger Münsterland, Vertreter der Münsterländischen Tageszeitung und Oldenburgischen Volkszeitung sowie die Bürgermeister. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Oldenburger Münsterland. Alle Veranstaltungen auf einen Blick: Am Dienstag haben der Verbund Oldenburger Münsterland gemeinsam mit der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung den Startschuss für den neuen OM-Kalender gegeben. Im Testbetrieb wurden bereits 1080 Veranstaltungen mit über 3000 Einzelterminen erfasst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

