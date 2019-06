Musiktalente verbinden die Schulen im Kreis

Stimmen die erste Jazz-Kooperation an: Leiter und Musiklehrer der Gymnasien blasen zur „Jazz Selection“ – (von links) Thorsten Ellmann, Franz-Josef Hermes (Liebfrauenschule), Ralf Göken (Copernicus-Gymnasium) , Peter Stelter (Albertus-Magnus-Gymnasium), Michael Gudenkauf, Neidhard Varnhorn (Landkreis), Klaus Finsterhölzl (LSG), Annette Ovelgönne-Jansen (CAG) und Leiter Thomas Stanko. Foto: kre

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Als der Gong ertönte und die Direktorin drei Jugendliche in ihr Büro beorderte, „haben die erst einmal geschluckt“, erzählt Thomas Stanko, Jazzlehrer am Clemens-August-Gymnasium. Als das Trio das Büro von Annette Ovelgönne-Jansen verließ, hielten die erleichterten Amateur-Musiker eine Belobigung in Händen: die Einladung zur ersten kreisweiten Jazz-Big-Band der Schulen.



29 Talente haben die fünf Gymnasien ausgewählt, 24 sagten zu, in der „Jazz Selection“ zu proben und aufzutreten. Auch Berufsschüler haben schon angefragt.Andere Schulformen sind erwünscht, denn: „Das ist keine Exklusiv-Veranstaltung der Gymnasien“, unterstrich am Montag Klaus Finsterhölzl, der Leiter des Laurentius-Siemer-Gymnasiums im Saterland. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

03.06.2019 | Betreuung gerät nach Kündigung in Personalnot