Betreuung gerät nach Kündigung in Personalnot

Geschiedene Leute: Der Vorstand des Betreuungsvereins hat den ehemaligen Geschäftsführer, Stefan Riesenbeck, fristlos entlassen. Foto: MT-Archiv

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In personelle Turbulenzen ist der Betreuungsverein für den Landkreis Cloppenburg geraten. Der Vorstand hat den ehemaligen Geschäftsführer Stefan Riesenbeck, der selbst bereits ordentlich gekündigt hatte, inzwischen fristlos entlassen. Seine Nachfolgerin Elisabeth Stiehler hat nach kurzer Amtszeit von sich aus gekündigt.



In der Folge hatte der Verein offensichtlich Probleme, die Vertretung für die beiden erfahrenen Ex-Mitarbeiter zu organisieren. Der Landkreis räumte personelle „Defizite" ein.

