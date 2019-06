Oli P. begeistert 16000 Fans der 90er-Musik

Ganz dicht dran an den Fans: Sänger Oli P. suchte besonders engen Kontakt zum Publikum. Das kam gut an. Foto: Niehues

Von Matthias Niehues



Vechta. Sommerlich sonniges Wetter und spitzenmäßige Stimmung, so lässt sich in Kurzform die 90er live-Party auf dem Stoppelmarkt am trefflichsten beschreiben. 16000 Besucher waren an diesem Wochenende dabei - viele von ihnen kamen aus dem Landkreis Cloppenburg nach Vechta.



Als Interpret Oli P. nach seinem Auftritt von der Bühne stieg, war er noch immer ganz aus dem Häuschen. „Vechta ist spitze“, sagte der Sänger, Schauspieler und Moderator begeistert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

