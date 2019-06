Fachärzte geben am Telefon Rat zu Schmerzen

Symbolfoto: dpa

Aus der Lokalredaktion



Kreis Cloppenburg. Die Münsterländische Tageszeitung beteiligt sich am Mittwoch, 5. Juni, mit einer Telefonaktion am bundesweiten Aktionstag gegen den Schmerz. Von 16 Uhr bis 19 Uhr beantworten drei Fachärzte die Fragen der Anrufer zum Thema chronische Schmerzen. Ob Rücken-, Kopf- oder Gelenkschmerzen – die Patienten haben häufig schon einen jahrelangen Leidensweg, hohen und dauerhaften Schmerzmittelkonsum und viele Therapien hinter sich, ohne dass eine Besserung eingetreten ist.



Folgende Telefonnummern stehen am 5. Juni von 16 Uhr bis 19 für die Anrufer zur Verfügung: 04471/17848, 04471/17853 und 04471/ 17854.