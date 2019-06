Komasaufen geht zurück, die Sucht bleibt

Saufen statt Aufstehen und aktiv werden: Damit werden sich junge Leute in einem Wettbewerb befassen. Zum Ende gibt‘s eine Ausstellung und Preise wie eine Kanutour zu gewinnen. Foto: Hase/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. „Komasaufen“ kommt offenbar langsam aus der Mode. Vor sieben Jahren wurden noch 54 Kinder und Jugendliche kreisweit mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt, 2016 waren es 27. Ein Grund zur Erleichterung ist das nicht für die Suchtberatung und -vorbeugung im Haus Edith Stein.



Denn: Das Team unter dem Dach der Caritas beriet und behandelte 2017 nach wie vor 283 Menschen wegen Alkoholabhängigkeit. Sie sind damit die größte Gruppe aller Suchtpatienten. In der Praxis kommen 60 pathologische Spieler hinzu, die an Automaten und im Internet nicht nur ihr eigenes Geld aufs Spiel setzen, sondern ihre Partner und Familien gleich mitruinieren.