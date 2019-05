Fischteiche stehen vor dem Nitrat-Exitus

Unscheinbares Büschel: Ökologe Jörn Schöttelndreier hält den bedrohten Schlammling in Händen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Den Alhorner Fischteichen droht angesichts einer dramatischen Überdüngung mit Nährstoffen der Exitus. Eine Messreihe der Landesforsten hat zum ersten Mal wissenschaftlich nachgewiesen: Die Lethe und das hoch belastete Grundwasser drücken rund sechsmal so viel Nitrat in die rund 120 Hektar große Wasserfläche, wie auf einem Acker erlaubt wäre: Jedes Jahr netto 133 Tonnen. Forstamtsleiterin Regina Dörrie wertete die „erschreckende Konzentration" in einer Pressekonferenz als letzten Weckruf zum Handeln.