Wimberg will Schienennetz im Kreis nutzen

Mehr Mobilität durch mehr Schienenverkehr: Im Landkreis gibt es mit Essen und Cloppenburg nur zwei Personenbahnhöfe. Im Landkreis Vechta sind es immerhin neun. Foto: Hermes

Von Julius Höffmann



Landkreis Cloppenburg. Einen Ausbau des Personennahverkehrs wünscht sich Landrat Johann Wimberg im Landkreis Cloppenburg. Für die zukünftige Ausrichtung der Verkehrsinfrastruktur sei eine (Re-)Aktivierung des Schienenverkehrs dringend erforderlich. „Wir können uns nicht nur auf die Straße konzentrieren“, betont Wimberg im MT-Gespräch.



Eine ganzheitliche Betrachtung sei auch angesichts der gewünschten Verkehrswende erforderlich. Dazu gehöre der vierspurige Ausbau der E233 als „Jahrhundertprojekt“ in Kooperation mit dem Landkreis Emsland.Hinsichtlich des Schienenverkehrs sei der Landkreis Cloppenburg jedoch schlecht versorgt. Ein Vergleich mit dem Landkreis Vechta mache die aktuelle Situation deutlich: Bei zehn Kommunen im Nachbarkreis gebe es dort neun Personenbahnhöfe, in Cloppenburg bei 13 Kommunen lediglich zwei - in Essen und Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.