Schnelles Netz verzögert sich bis 2020

Begehrte Technik kommt spät: Aufs schnelle Glasfaser-Kabel warten 560 Firmen im Landkreis bis zu ein Jahr länger als geplant. Statt Dezember 2017 kann‘s April 2020 werden. Foto: Archiv/Georg Meyer

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Der Breitbandausbau im Landkreis kommt trotz eines üppigen Förderprogramms nur schleppend voran. Rund 560 Betriebe, die auf Datenübertragung im Gigabit-Tempo warten, müssen mindestens bis Oktober dieses Jahres warten, wenn nicht bis April 2020. Das haben der Landkreis Cloppenburg und der Städte- und Gemeindebund am Montag beklagt.



Ursprünglich sollten die wartenden Unternehmen in 29 Gewerbegebieten und Einzellagen schon zu Jahresbeginn ans schnelle Glasfaser-Netz. Für die Verzögerung machen Landrat Johann Wimberg und der Kreisvorsitzende des Städte- und Gemeindebundes, Michael Fischer, bürokratische Hemmnisse und die Überlastung der Tiefbau-Branche verantwortlich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

