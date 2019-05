Unabhängiger wird Goldenstedts Bürgermeister

Seine beste Wahlhelferin: Sieger Alfred Kuhlmann dankte nach seinem Erfolg ganz besonders Ehefrau Elisabeth. Foto: Ferber

Kreis Vechta (mab). Alfred Kuhlmann – so heißt der neue Bürgermeister der Gemeinde Goldenstedt im Kreis Vechta. Dem unabhängigen Kandidaten gelang damit die größte Überraschung bei den vier Bürgermeisterwahlen im benachbarten Landkreis, mit dem der Kreis Cloppenburg das Oldenburger Münsterland bildet.



Kuhlmann übernimmt ab November die Verwaltungsspitze von Willibald Meyer (CDU), der das Amt aufgibt. Die Christdemokraten hatten Michael Wübbelmann ins Rennen geschickt – unterstützt von der SPD und FDP. Trotz dieser Rückendeckung unterlag Wübbelmann am Sonntag mit 40,2 Prozent der Stimmen dann doch aber deutlich. Kuhlmann erreichte mit 59,8 Prozent die notwendige absolute Mehrheit. In Lohne, Visbek und Holdorf konnten sich die drei Amtsinhaber gegen ihre Mitbewerber durchsetzen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

