Europawahl: CDU verliert deutlich, Grüne gewinnen

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Nachdem auch die letzten Stimmen in der Stadt Cloppenburg ausgezählt sind, steht das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl im Landkreis Cloppenburg fest. Demnach konnte sich die CDU mit 47,74 Prozent gegenüber den anderen Parteien durchsetzen, musste aber deutliche Verluste hinnehmen. Bei der Europawahl vor fünf Jahren stimmten doch immerhin 63,47 Prozent für die Union. Auch die SPD hat Wähler verloren. Sie liegt nur noch bei 13,51 Prozent (2014: 19,43 Prozent).



Klarer Gewinner dieser Europawahl sind auch im Landkreis Cloppenburg die Grünen. Sie konnten ordentlich zulegen. Am Sonntag stimmten 15,61 Prozent für die Grünen - vor fünf Jahren waren es lediglich 4,61 Prozent.



Die Wahlbeteiligung lag bei 55,02 Prozent - und ist damit etwas höher als bei der vergangenen Wahl vor vier Jahren, die bei 50,65 Prozent lag.



Erwartungsgemäß lag in der Gemeinde Molbergen die Wahlbeteiligung mit 71,7 Prozent höher. Denn hier stimmten die Wähler auch über einen neuen Bürgermeister ab (siehe weitere Berichterstattung online und in der App). Die niedrigste Wahlbeteiligung wurde in der Gemeinde Saterland mit 48,47 Prozent gemeldet.



Das Ergebnis in Zahlen (Ergebnisse über 1% berücksichtigt)



CDU 47,4%

Grüne 15,61%

SPD 13,51%

AfD 7,46%

FDP 5,54%

Linke 2,73%

Die Partei. 1,78%



In unserer Montagsausgabe (als ePaper heute Nacht ca. ab 1 Uhr verfügbar) berichten wir ausführlich über die Europawahl - mit Analysen und Reaktionen.