Mit jedem Treffer stockt Oma das Taschengeld auf

Sparfuchs oder Verprasser: Der Umgang mit dem Geld ist auch bei Kindern schon wichtig. Symbolfoto:dpa

Von Vanessa Meyer



Cloppenburg. Ob Süßigkeiten, Spielzeug oder Kleidung: Durch Taschengeld können sich Kinder und Jugendliche eigenständig Dinge kaufen und sie lernen den Umgang mit dem Geld. Passend dazu hat das Jugendamt auch in diesem Jahr wieder eine Empfehlung herausgegeben, wie viel Taschengeld Kinder in welchem Alter erhalten sollten. Die MT befragte einige Eltern und Kinder dazu: In den meisten Fällen bekommen die Kinder das Geld in bar auf die Hand, aber immer öfter werden auch Taschengeldkonten eröffnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.