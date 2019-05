Gartenpartie lockt mit über 100 Ausstellern

Entspannung pur: Das Museumsdorf lädt Besucher ab dem 30. Mai wieder vier Tage lang zur Gartenpartie ein. Foto: Archiv/Kreke

Cloppenburg (her). Ein umfangreiches Programm haben die Organisatoren vom Museumsdorf wieder zusammengestellt. An vier Tagen werden mehrere tausend Besucher erwartet.



Weit über 100 Aussteller laden zu einer bunten Mischung von Pflanzenständen, Kleinkunst, Mode und Musik ein. Besucher können an zahlreichen Ständen in den historischen Häusern und draußen zwischen den Gärten stöbern. Verschiedene Musiker sind im Museumsgelände unterwegs und Bands sorgen für Unterhaltung.



Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, 30. Mai, um 11 Uhr mit „Hut Voileé & Freunde“ statt. Einer der Höhepunkte dürfte das historische Brauen sein. Direkt beim Brauhaus am Haakehof finden Interessierte die Brauerei Bannas, die jeweils um 11 und um 15 Uhr Einblicke in die historische Kunst gewährt und Wissenswertes rund ums Bier berichtet.



Die Museumsbäcker backen das Brot direkt vor Ort, Pausen können auch im Landfrauencafé oder Dorfkrug eingelegt werden. Auch ein Picknick im Grünen ist möglich. Für die jüngsten Besucher öffnet das museumspädagogische Team die „Schule Kunterbunt“.

