Geburtstagskind gewinnt MT-Kreuzfahrt

Gewinner und Sponsoren des Osterpreisrätsels trafen sich im Verlagsgebäude

Glückliche Preisträger: MT-Verlagsleiter Julius Höffmann (rechts) und Anzeigenleiterin Renate Haupt (vierte von links) mit den Gewinnern und Sponsoren (von links) Mario Lammers (Euronics), Jana Frerichs (Zweirad Frerichs), Ute Gerken aus Cloppenburg, Beyrem Kizilboga (Kabs Polsterwelt), Hedwig Unkraut aus Nikolausdorf, Hedwig Bakker aus Löningen, Markus Preut (LzO), Helmut Wichmann aus Augustendorf sowie Inge Wesselmann aus Cloppenburg. Der neunjährige Tristan hatte die Lose gezogen.Foto: Thomas Vorwerk

Oldenburger Münsterland (mt). Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätte es kaum geben können: Denn an ihrem Ehrentag war auch noch das Glück auf der Seite von Inge Wesselmann aus Cloppenburg. Ihr Name wurde im Beisein weiterer Gewinner des MT-Osterpreisrätsels gezogen, jetzt darf sich die 59-Jährige auf die siebentägige MT-Flusskreuzfahrt für zwei Personen auf der Donau freuen. Wert der Reise: 2400 Euro.



Die MT hatte die Gewinner(-innen) und die Sponsoren zur großen Live-Ziehung ins Verlagsgebäude eingeladen. Vorweg waren die fünf Preisträger bereits aus der Vielzahl der Einsendungen ausgelost worden. Wer aber welchen der fünf attraktiven Preise mit nach Hause nehmen konnte, wurde erst in einer Ziehung vor Ort entschieden.



Der neunjährige Tristan Füllbrunn aus Cloppenburg fungierte dabei als Glücksbringer, als er in die Lostrommel griff und aus den fünf vorhandenen Loshülsen die einzelnen Preise im Wert von jeweils 300 Euro zog: Über einen Einkaufsgutschein in der Kabs Polsterwelt in Cloppenburg darf sich Heinrich Unkraut aus Nikolausdorf freuen, Kabs-Geschäftsstellenleiter Beyrem Kizilboga überreichte den Preis an Hedwig Unkraut, die für ihren verhinderten Bruder anwesend war.



300 Euro überreichte der Leiter der Cloppenburger LzO-Geschäftsstelle, Markus Preut, an Gewinner Helmut Wichmann aus Augustendorf. Ein Kinderfahrrad hat Hedwig Bakker aus Löningen gewonnen, Jana Frerichs von Zweirad Frerichs aus Friesoythe überreichte das Fahrrad. Ute Gerken aus Cloppenburg darf sich über einen neuen Fernseher freuen, Mario Lammers von Euronoics Friesoythe konnte das neue Gerät direkt übergeben.



MT-Chefredakteur und Verlagsleiter Julius Höffmann hatte gemeinsam mit Anzeigenleiterin Renate Haupt die Gäste begrüßt. Er gratulierte den Gewinnern und bedankte sich bei allen Sponsoren für die Unterstützung. Das Osterpreisrätsel solle nach der großen Resonanz auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholt werden.



Inge Wesselmann konnte ihr Glück kaum fassen. Sie habe ihren Geburtstagskaffee extra wegen der Ziehung verlegt, „das war eine gute Entscheidung". Sie habe schon so viel Positives von der MT-Donaureise gehört, „viele haben so geschwärmt und wir wollten immer schon mitfahren, aber haben es nie geschafft". Das werde sie jetzt nachholen.