Zahl der Dieselautos nimmt im Kreis zu

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (zds). Der Diesel­-Skandal hat hierzulande bislang keinen Auswirkungen gehabt: Im Landkreis Cloppenburg hat der Dieselbestand von 2018 auf 2019 um 1416 Diesel-Pkw zugenommen. Das ist in der Bestandsanalyse für 2019 nachzulesen, die das Kraftfahrt-Bundesamt jetzt veröffentlicht hat. Danach beträgt der Bestand im Kreis Cloppenburg 98322 Pkw. In denen sind 46559 Diesel-Pkw enthalten. Mehr dazu

