Psychisch kranke Kinder auffangen

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (dpa). Bei der Versorgung psychisch kranker Kinder in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg wollen Klinikmitarbeiter und niedergelassene Psychiater, Jugendhilfe, Schulen und Kindergärten enger zusammenarbeiten. „Immer mehr Kinder und Jugendliche fallen durch alle Netze“, sagte in der vergangenen Woche Andreas Romberg, Chefarzt der Clemens-August-Jugendklinik in Neuenkirchen-Vörden.



In den kinderreichen Landkreisen Vechta und Cloppenburg gebe es nur einen niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater und eine Jugendklinik, beklagte der Arzt.