Die Gelbe Tonne kommt nächstes Jahr

Negativbeispiel aus Friesoythe: Derartige Bilder sollen ab kommenden Jahr der Vergangenheit angehören. Der Gelbe Sack wird abgeschafft. Foto Stix

Von Matthias Bänsch



Landkreis Cloppenburg. Sie kommt: die Gelbe Tonne. Das hat die Cloppenburger Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Der Abfallbehälter wird im kommenden Jahr die zuletzt heftig kritisierten Gelben Säcke ersatzlos ersetzen. Ein Mischsystem aus Säcken und Tonnen wird es nicht geben.



Die Verwaltung folgt damit einem einstimmigen Beschluss des Kreistages. Nachdem im kommenden Jahr der bestehende Vertrag mit dem Dualen System ablaufen wird, sind im Februar die Neuverhandlungen gestartet. Der neue Vertrag sieht demnach die Bereitstellung von Gelben Tonnen in verschiedenen Größen vor: Geplant sind Volumen von 120 Litern, 240 Litern und Container mit 1100 Litern Fassungsvermögen bei größeren Wohnungsanlagen. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, welcher Haushalt welche Größe bekommt beziehungsweise ob die Behältergrößen beantragt werden können oder automatisch zugeteilt werden. Das erklärte Kreissprecherin Sabine Uchtmann am Freitag auf Anfrage der MT.



Die meisten Bürger dürften bei dieser Ankündigung erleichtert sein. Sie hatten das bestehende System zuletzt heftig kritisiert. Es gibt aber auch Gegner der Tonne: Schon jetzt stehen vor dem Haus bis zu drei Behälter für Restmüll, Bioabfälle und Papier. Die Kritiker lehnen die Tonne niocht nur aus ästhetischen Gründen vor dem Haus ab – teilweise fehle einfach schlicht der Platz.



