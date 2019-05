Kunstrasen: Sportler scheuen Folgekosten

Noch nicht über die Linie: Das Kunstrasen-Projekt stockt. Die Klubs haben Angst vor den Folgekosten. Foto: Oliver Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Sportvereine zaudern, die Politik prüft noch: Das üppige Kunstrasen-Programm, das der Kreistag den Sportvereinen anbietet, stockt aus Kosten- und Umweltgründen. Ehe es keine Lösung zu den hohen Folgekosten gebe, werde kein Verein mit dem Bau beginnen, sagte der Cloppenburger Fachbereichsleiter Reinhard Riedel nach einem „Kunstrasen-Gipfel“ mit den Sportvereinen. Drei Klubs reagierten gar nicht erst auf die Einladung.



Zwei der kreisweit geplanten 15 Fußballfelder könnten theoretisch in Cloppenburg mit üppigen Zuschüssen gebaut werden. Doch die Pflegekosten werden auf 7000 bis 30000 Euro jährlich kalkuliert, die Sanierung in spätestens 15 Jahren mit üppigen 250000 bis 300000 Euro.