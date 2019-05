Frauen und Politik: Wenig Interesse

Frauen in der Politik: Die Beziehung zu politischen Gremien stößt bei den meisten Bürgerinnen auf wenig Interesse. Foto: Thomas Vorwerk

Von Julius Höffmann



Landkreis Cloppenburg. Der Frauenanteil in der Politik soll steigen. Doch die Zahlen in den Parlamenten auf allen Ebenen belegen: Die weibliche Beteiligung steigt nicht nur nicht, sie ist in jüngster Vergangenheit sogar rückläufig. Auch im Landkreis Cloppenburg: Im Kreistag ist sie von 23 Prozent auf aktuell 16,6 Prozent gesunken, bei den Kommunen können nur Friesoythe, Cappeln, Barßel und Lastrup eine höhere Quote feststellen.



Helfen soll das Mentoring-Programm „Frau.Macht.Demokratie." Doch im Landkreis Cloppenburg ist „die Resonanz bei den Frauen gering", berichtet Dr. Christina Neumann.