27-Jähriger bedrohte Polizisten bei Kontrolle

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Bis zum späten Donnerstagabend ist der Verkehr auf den Bundesstraßen im Landkreis Cloppenburg kontrolliert worden. 18 Beamte der Cloppenburger Polizei und des Zolls stoppten während der achtstündigen Aktion 62 Fahrzeuge und überprüften 95 Personalien. Dabei hatten sie offenbar einen guten Riecher: Denn mit sieben Strafanzeigen und 21 Ordnungswidrigkeitsverfahren endete der Tag.



Eine brenzlige Situation entstand dabei offenbar auf der B213 bei Lastrup. Der 27-jährige Fahrer eines Lkw aus den Niederlanden reagierte äußerst aggressiv: Als die Beamten die ausgehändigten Papiere als Fälschung und obendrein technische Mängel durch Manipulationen am Lastwagen feststellten, wurden sie von dem 27-Jährigen bepöbelt und bedroht. Das hat nun für weitreichende Folgen: Neben der Stilllegung des Sattelzugs und einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, gibt es nun Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung. Aufgrund des Verhaltens wurde die Zulassungsstelle informiert. Sie soll prüfen, ob er für die Teilnahme am Straßenverkehr geeignet ist.



Gefälschte Papiere und Kennzeichen standen im Fokus der Aktion: Den Beamten gingen ein 21-jähriger Sprinterfahrer aus der Ukraine und ein 29-Jähriger aus Rumänien ins Netz. Während der Ukrainer keine echten Kennzeichen am Sprinter angebracht hatte, saß der Rumäne mit einem gefälschten Führerschein hinterm Steuer seines Audi Q7. Ein 46-Jähriger aus Dänemark wurde auf der B213 gestoppt. Die Kennzeichen an seinem Citroen waren für ein völlig anderes Fahrzeug gelassen. Alle drei Fahrer durften nicht mehr weiterfahren und mussten eine Sicherheitsleistung hinterlegen.



Schließlich zogen die Beamten auch noch einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr: Ein 56-Jähriger war mit seinem Transporter auf der Nebenstrecke der B72 bei Friesoythe unterwegs, als er in die Kontrolle geriet. Die Beamten konnten schon riechen, was der Alkomat bestätigen sollte: 2,82 Promille.