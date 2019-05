Bürger wählen am 26. Mai auch für Statistik

Stimmzettel als Datenquelle: Sechs Kommunen im Landkreis Cloppenburg wurden für die repräsentative Wahlstatistik ausgelost. Die betroffenen Wähler erhalten einen speziell codierten Stimmzettel.Foto: Stratenschulte/dpa

Von Matthias Bänsch und Florian Ferber



Kreis Cloppenburg. Sechs Kommunen sind nach dem Zufallsprinzip für die repräsentative Wahlstatistik zur Europawahl am 26. Mai ausgewählt worden. Das hat Frank Beumker, Pressesprecher des Landkreises Cloppenburg, auf MT-Anfrage bestätigt.



Konkret fiel das Los auf diese Wahlbezirke: In Bösel der Wahlbezirk 2 (Dat Heimathuus), in Cloppenburg der Wahlbezirk 11 (Bildungswerk Cloppenburg), in Emstek der Wahlbezirk 4 (Bühren), in Garrel der Wahlbezirk 7 (Tweel/Tannenkamp), in Lindern der Wahlbezirk 1 (Rathaus Lindern)und in Löningen der Wahlbezirk 6 (Dorfgemeinschaftshaus Angelbeck). In Löningen gibt es außerdem noch eine Besonderheit.