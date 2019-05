Banken-Ehe ist unter Dach und Fach

Einstimmig votierten die 95 Vertreterinnen und Vertreter für eine Fusion mit der Raiffeisenband Garrel eG und gaben dem Vorstand der Volksbank Cloppenburg damit den erhofften Rückenwind. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Der geplante Zusammenschluss der Volksbank Cloppenburg eG und der Raiffeisenbank Garrel eG ist wie erwartet endgültig in trockenen Tüchern. Zwei Tage, nachdem sich die Garreler Vertreterversammlung mit 83,8 Prozent der Mitglieder für die Fusion mit der Volksbank Cloppenburg ausgesprochen haben, stimmten auf der Cloppenburger Vertreterversammlung im Dorfkrug alle anwesenden 95 Vertreter mit einem eindeutigen Votum (100 Prozent) für einen Zusammenschluss beider Bankhäuser. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

