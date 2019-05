Kossen liest Parteien die Leviten

Im Interview: Prälat Peter Kossen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Lengerich/Cloppenburg. Auch wenn der Sozialminister (CDU) kommt: Prälat Peter Kossen schont die Parteien nicht. In der CDU gebe es „erhebliche Kräfte“ gegen Gesetzesänderungen zum Schutz osteuropäischer Wanderarbeiter, kritisiert der aus Rechterfeld stammende Pfarrer von Lengerich zwei Tage vor dem Besuch von Karl-Josef Laumann.



Der NRW-Landesminster spricht am Freitag um 19 Uhr in Lengerich vor Kossens neuem Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ zu Frage „Arbeitsausbeutung und Mietwucher contra Integration – Was ist zu tun?“ Kossen erklärte in einem MT-Interview, Teile der CDU würden das fragwürdige „System“ der unkontrollierten Werkvertragsarbeit „im Grunde beibehalten wollen und es mehr schützen als in Frage zu stellen“. Das ausführliche Inteerview lesen Sie in der Ausgabe am 9. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.