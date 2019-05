Falsche Polizisten und Enkel versuchen es wieder

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Cloppenburger Polizei warnt aktuell vor einer neuen Welle von betrügerischen Anrufen. Mindestens 18 Fälle seien der Polizei derzeit bekannt. Demnach klingelte es am Dienstagnachmittag bei mehreren älteren Mitbürgern das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Verwandter, der Geldsorgen hat, oder ein vermeintlicher Polizist, der vor einer Einbrecherbande warnen will.



Alle derzeit bekannten angerufenen Cloppenburger reagierten richtig: Sie beendeten das Telefonat und informierten die echte Polizei. Deshalb sind auch ein paar Details bei der derzeitigen Vorgehensweise der Betrüger bekannt: Angeblich sei eine rumänische Band im Cloppenburger Stadtgebiet unterwegs. Der falsche Polizist bot an, etwaige Wertgegenstände abzuholen und in sichere Verwahrung zunehmen.



In Zusammenhang mit den derzeitigen Betrugsversuchen gibt die Cloppenburger Polizei folgende Tipps:



Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen und/oder Vertrauten.



Die Telefonnummer, die im Display Ihres Telefons angezeigt wird, ist in vielen Fällen die tatsächlich existente Rufnummer einer Polizeidienststelle. Dies ist leicht durch Manipulationen zu erreichen.



Lassen Sie sich nicht vom Anrufer verbinden. Legen Sie auf, wählen Sie eigenständig die Rufnummer der Cloppenburger Polizei (04471/18600) und melden dort den Vorfall. Dies ist auch über den Notruf 110 möglich.



Lassen Sie über Ihren Telefonanbieter den kompletten Vornamen und die Anschrift aus dem Telefonbuch (auch online) streichen. Sie erschweren es den Kriminellen, auf Sie aufmerksam zu werden. Die Täter ziehen anhand des Vornamens Rückschlüsse auf das mögliche Alter – denn sie haben es vor allem auf ältere Mitbürger abgesehen.