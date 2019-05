Mathe-Abi: Abgerechnet wird zum Schluss

Ächzen und klagen: Die Mathe-Klausuren fanden Zehntausende von Abiturienten zu schwierig. Foto: picture alliance/Felix Kästle/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der bundesweite Protest-Aufschrei wegen zu schwerer Mathe-Aufgaben in den Abitur-Klausuren ist laut, doch die Leiter der Gymnasien im Kreis Cloppenburg raten zu Geduld. Erst wenn die schriftlichen Arbeiten korrigiert und benotet worden sind, lässt sich abschätzen, ob die Aufgabenstellung am Freitag tatsächlich zu Ergebnissen führt, die aus dem gewohnten Rahmen fallen. Darauf haben das Albertus-Magnus-Gymnasium in Friesoythe, das Copernicus-Gymnasium in Löningen und die Liebfrauenschule in Cloppenburg auf Anfrage der MT übereinstimmend hingewiesen.



Den Fachlehrern in Friesoythe sind zwei Aufgaben aufgefallen, die unnötig verwickelt formuliert waren. Dennoch hat es nach ersten Einschätzungen im Landkreis keinen auffälligen Zeitmangel in der Abi-Klausur gegeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.