Wanderarbeiter werden nach wie vor betrogen

Billig produziert – oft mit Betrug an den Arbeitern: Das Caritas-Sozialwerk fordert einen gerechten Umgang mit den Wanderarbeitern in den Schlachtöfen, auf den Feldern. Foto: Ingo Wagner/dpa

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Drei Monate lang zog sich der Mann aus Osteuropa die Schutzhose mit der völlig aufgerissenen Naht zu jeder neuen Schicht an, spritzte mit dem Hochdruckreiniger Desinfektionsmittel durch die Kältezone des Schlachthofs: Stundenlang durchnässt und durchgeforen. Ersatzkleidung gab es nicht.



Die Szene, die Heribert Mählmann am Donnerstagabend dem Kreissozialausschuss beschrieb, ist nur eines von vielen Schlaglichtern auf die Situation osteuropäischer Wanderarbeiter in Südoldenburg. Der Vorsitzende des Caritas-Sozialwerks und die Berater der Arbeitsmigranten schilderten Dutzende Fälle aus ihrer Praxis – „eine echte Herkulesaufgabe“, unterstrich Mählmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.