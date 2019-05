Land fördert Cloppenburg und Bösel üppig

Symbolfoto: dpa

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Mit einer kräftigen Finanzspritze treiben das Land Niedersachsen und er Bund die Modernisierung der Städte und Gemeinden voran. Aus dem 122-Millionen-Etat des Landes fließen in diesem Jahr 4,9 Millionen Euro in die Stadt Cloppenburg und vier Gemeinden des Landkreises. Das hat Energie- und Umweltminister Olaf Lies am Freitag bekanntgegeben.



Die Stadt Cloppenburg erhält mit drei Millionen Euro zum Ausbau der Mühlenstraße in der Innenstadt die größte Summe. Bösel ist der zweite große Gewinner.