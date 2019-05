Cappelnerin fast zu Tode gewürgt

Symbolfoto: dpa

Langförden/Cappeln (mab). Ein 55-Jähriger aus Vechta sitzt in Untersuchungshaft: Er soll seine 52-jährige Partnerin aus Cappeln am Maifeiertag fast zu Tode gewürgt haben. Wie die Cloppenburger Polizei am Donnerstag mitteilte, passierte die Tat am Dienstag gegen 15.30 Uhr vor einem Supermarkt in Langförden.



Eine 40-Jährige konnte demnach den Angriff auf die Cappelnerin beobachten. Der mutmaßliche Täter hatte die Frau mit einem Schal gewürgt, bis diese bewusstlos zu Boden sank. Die Zeugin rief sofort die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte die Frau zum Glück zwar das Bewusstsein wieder erlangt, war aber schwer verletzt.



Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht – mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr. Die Polizei nahm den Mann noch vor Ort fest. Am Dienstagabend wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung den Antrag auf Haftbefehl. Dem wurde entsprochen.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der 55-Jährige zum Zeitpunkt der Tat stark betrunken gewesen sein – außerdem ist er für die Polizei offenbar kein Unbekannter. Zu einem möglichen Motiv für die Tat will sich die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht äußern, die weiteren Ermittlungen dauern an. Fest steht aber: Die Zeugin hat der Cappelnerin offenbar das Leben gerettet. Wäre sie weiter gewürgt worden, hätte sie den Angriff wahrscheinlich nicht überlebt.



Darüber hinaus sucht die Polizei noch nach einem weiteren Mann, der wichtige Angaben zur Tat machen kann. Er soll sich in der Nähe des Supermarktes aufgehalten haben. Dieser Zeuge soll sich an die Polizei unter 04471/18600 wenden.

