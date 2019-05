B72 und A1-Auffahrt werden gesperrt

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Autofahrer sollten ab kommenden Montag die Bundesstraße 72 zwischen Bühren und Schneiderkrug meiden. Und: Wer von der A1 in Richtung Cloppenburg will, muss einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Wie die Niedersächsische Landesstraßenbaubehörde mitteilte, müssen die B72 und die A1-Auffahrt dringend saniert werden. Die Baustelle reicht von der Anschlussstelle Cloppenburg in Bühren bis zur Kreuzung mit der B69 in Schneiderkrug.



Heißt: Wer von der A1 in Richtung Cloppenburg fahren will, muss über das Ahlhorner Dreieck, die A29 und die B213 ausweichen. In Richtung Schneiderkrug geht’s via A1-Anschlussstelle Vechta. Wie lange die Bauarbeiten dauern werden, ist unklar. Die Behörde spricht von mehreren Monaten. Mehr Infos dazu gibt’s in der Ausgabe am 2. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper.