Frühjahr lässt Arbeitslosigkeit weiter sinken

Symbolbild: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Cloppenburg ist im Monat April weiter gesunken. Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter registrierten im vergangenen Monat 3563 Arbeitslose. Das waren 101 weniger als im März und 248 weniger als im April vor einem Jahr. Die Quote sank von 3,9 Prozent im März auf jetzt 3,7 Prozent. Im April 2018 hatte sie noch bei 4,1 Prozent gelegen, teilt die Arbeitsagentur mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.