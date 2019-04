Kreis-CDU: 30 Cent pro Kilometer reichen nicht mehr

Pressefoto: Karl-Heinz Bley

Cloppenburg (höf). 30 Cent pro Kilometer als Entfernungspauschale zur Arbeitsstätte sind zu wenig, meint der CDU-Kreisverband Cloppenburg und fordert die Anpassung der Werbungskostenpauschale an die tatsächliche Preissteigerung. Eine konkrete Summe wird nicht genannt. Der Antrag wurde vom Kreisparteitag mit großer Mehrheit beschlossen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

