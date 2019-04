Profile im Check: Fischer und Otto liegen gleichauf

Wie sind Bürgermeister online aufgestellt?

Bürgermeister liegen gleichauf: Michael Fischer aus Emstek und Thomas Otto aus dem Saterland sind bei Facebook aktiv. Foto: Hermes

Von Vanessa Meyer



Kreis Cloppenburg. Facebook, Twitter und Instagram: Wie präsentieren sich die Bürgermeister aus dem Kreis Cloppenburg online? Die MT hat sich auf die Suche nach Profilen der 13 Lokalpolitiker gemacht. Das Rennen um den beliebtesten „Influencer“ liefern sich die Bürgermeister von Emstek und Saterland. Beide sind auf Facebook tatkräftig unterwegs und das spiegelt sich auch in den Likes wieder. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.