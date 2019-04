Kreisparteitag: Breher kritisiert fehlende Kommunikation (Update)

Auftakt: CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Ralph Brinkhaus wirbt beim Kreisparteitag der CDU in Cloppenburg für die Europawahl. Foto: Julius Höffmann

Kreis Cloppenburg. Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für Europa hat Ralph Brinkhaus für die Wahl am 26. Mai geworben: „Europa ist nicht nur Brüssel, Europa ist auch hier im Oldenburger Münsterland“, betonte der Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Traditionshaus Taphorn in Cloppenburg. Kreisverbands-Vorsitzende Silvia Breher hatte zuvor den Kreisparteitag vor rund 150 Anwesenden eröffnet.



Die Bundestagsabgeordnete forderte in ihrem Jahresbericht die Parteimitglieder auf, gemeinsam „Politik von der Basis aus“ zu machen. Nur die Bündelung der Kräfte könne zum erfolgreichen Ziel führen. Dabei kritisierte sie deutlich eine zum Teil fehlende Kommunikation aus den Kommunen heraus, wenn es beispielsweise um Beantragung von Fördergeldern gehe.



Mehrere Gemeinden und Städte aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta hätten in jüngster Zeit solche Anträge für verschiedene Programme gestellt, keiner sei bewilligt worden. „Ich wusste von keinem dieser Anträge“, ärgerte sich Breher, „ich kann mich aber nur dann dafür einsetzen, wenn ich davon weiß“.



