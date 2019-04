Rufbussystem nimmt weiter Gestalt an

Planungen für Rufbuskorridore und Bedarfshaltestellen stehen

Beispiel Friesoythe: Die breiten roten Streifen zeigen die Einzugsbereiche der Rufbusse, die schmalen Linien in rot und orange zeigen die festen Linienwege mit festen Haltepunkten. Blaue und gelbe Punkte stehen für Bedarfshaltestellen entlang der Einzugsbereiche.Grafik: plan:mobil

Von Heiner Stix



Friesoythe/Bösel. Mit den aktuellen Plänen für das neue Rufbussystem wird deutlich, wie sehr sich der öffentliche Personen-Nahverkehr in Friesoythe und Bösel von April 2020 an verbessern wird. Durch die Linien des neues Systems entstehen zumindest an den Wochentagen Verbindungen zwischen den Kern- und den Außenorten der beiden Kommunen. Nach Auskunft des Landkreises wurden die Streckenverlaufspläne in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen erarbeitet. „Soweit vom Busumlauf möglich, wurden alle Fahrtwünsche der Kommunen berücksichtigt“, versichert Sabine Uchtmann, Pressesprecherin des Landkreises. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.