Erntehelfer hätten gern ein schnelles Netz

Gemüseanbauer wünschen sich Verbesserungen beim Mobilfunk

Handarbeit: Ein rumänischer Erntehelfer sticht den Spargel auf einem Feld in Ehren. Eine Maschine deckt zuvor die Folie auf. Foto: Meyer

Von Oliver Hermes und Georg Meyer



Kreis Cloppenburg. Im Vergleich zu früher hat auch die Digitalisierung Einzug gehalten im Spargelanbau. So hat Andreas Döpke die Temperaturen in fünf, zehn, 20 und 40 Zentimetern Tiefe per App auf dem Smartphone immer im Blick. Über die weiße und schwarze Folienseite kann er diese dann etwas regulieren. Sofern das Mobilfunknetz hält. Auf dem Acker sei das häufig aber nicht der Fall, berichtet Berthold Niehaus. Sein Betrieb in Ehren gehört zu den größeren der Branche.