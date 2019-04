Interview: Prof. Dr. Claudia Kemfert hält dezentrale Verteilnetze für wichtiger als „Monstertrassen

Kompetente Stimme: Prof. Dr. Claudia Kemfert ist als Expertin für Energiewirtschaft gefragt. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Kreis Cloppenburg. MT-Interview mit Prof. Dr. Claudia Kemfert: Die Beraterin der Bundesregierung hat die Umsetzung der Energiewende zuletzt hart kritisiert. Sie spricht sich für den Ausbau erneuerbarer Energien vor allem auch in Süddeutschland aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.