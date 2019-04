Kochbuch reist von Wettrup bis in den Vatikan

kfd-Frauen legen Rezeptesammlung neu auf

Jetzt wird erst mal gekocht: Der kfd-Vorstand mit (von links): Maria Fehren, Rita Kloppe, Ingeborg Witte-Dallherm, Mechthild Waller und Elfriede Klaus. Foto: Kim Karotki

Von Kim Karotki



Wettrup. Als emsige Frauen eines 600-Seelen-Dorfes vor 38 Jahren ihre besten Rezepte zu einem Buch zusammen­trugen, ahnte wohl keiner, was da in Gang gesetzt wurde. Das Wettruper Kochbuch ist längst zum Verkaufsschlager geworden, auch über die Grenzen des Emslandes hinaus. Die beiden ersten der inzwischen vier Bücher konnten lange nicht mehr erworben werden, doch die kfd Wettrup hat sie jetzt neu herausgebracht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.