Gärten sind Räume, um darin zu wohnen

Nach alten Vorlagen neu gestaltet: Wie schon im 19. Jahrhundert zeigt sich die Gartenstruktur beim Hof Averesch in Elsten heute wieder mit zentralen Wegen und einem Rondell in der Mitte. Foto: Gärten in Nordwestdeutschland

Von Andreas Kathe



Oldenburger Münsterland. Bosse war es – wahrscheinlich. Der Oldenburger Hofgärtner Julius Friedrich Wilhelm Bosse soll für die Freiherren von Rössing den ersten Plan für die Gartenanlage beim Gutshaus Lage in der Gemeinde Essen entworfen haben. Und Bosse war – und ist – kein Unbekannter. Er schuf den Oldenburger Schlossgarten. Den kannten die Rössings, weil sie lange als Beamte für den Oldenburger Großherzog tätig waren.