Cloppenburg wächst wie die Großen

Grafik: Berlin-Institut

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Zu den demografischen Gewinnern in Deutschland gehört das Oldenburger Münsterland. Dies geht aus einer aktuellen Studie des Berlin-Institutes für Bevölkerung und Entwicklung hervor. Demnach wächst die Bevölkerung in OM bis 2035 zwischen fünf und zehn Prozent. Die Verfasser forschten zum Thema „Die demografische Lage der Nation - Wie zukunftsfähig sind Deutschlands Regionen“. Demnach stechen die Landkreise Cloppenburg und Vechta im Vergleich zu anderen ländlichen Regionen bundesweit durchaus heraus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.