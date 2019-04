Jäger behalten Schießzentrum fest im Visier

Genehmigung noch dieses Jahr möglich

Gleich fliegt die Taube: Das Schießtraining soll zum Jahresende Pflicht werden. Deshalb stehen die Jäger unter Zeitdruck. Denn die bestehenden Anlagen in Vechta und Cloppenburg reichen dafür nicht aus. Foto: Caroline Seidel/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Vechta. Das seit 17 Jahren geplante Schießsportzentrum der Jägerschaften soll in diesem Jahr endlich in die Zielkurve einbiegen: Nach dem juristischen Verlust ihrer Betriebserlaubnis für den vorgesehenen Bau in Ahlhorn haben die beiden Südoldenburger Verbände ein neues Schallschutz-Gutachten anfertigen lassen, das jetzt den Behörden vorliegt. Das haben beide Süd­oldenburger Jägerschaften auf Nachfrage der MT bestätigt. Damit könnte die lange umstrittene Anlage noch in diesem Jahr genehmigt werden.