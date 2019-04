„Wir wollen keine Kaffeebohnen zählen“

Diskussion im Kreistag: Sollen Landkreis und Kommunen mehr auf Fair-Trade-Produkte setzen?Foto: picture alliance/Ho Miriam Ersch/dpa

Kreis Cloppenburg. Der Antrag der Gruppe Grüne/UWG für einen sozialgerechten und nachhaltigen Einkauf in der Cloppenburger Kreisbehörde hat eine kurze, aber durchaus pointierte Diskussion provoziert: „Sie halten uns mit kleinkariertem Denken auf, wir wollen hier keine Kaffeebohnen zählen", kommentierte Prof. Dr. Lucien Olivier (CDU) das Anliegen während der jüngsten Kreistagssitzung. Globale Probleme könnten auf kommunaler Ebene nicht entschieden werden. Das sah die Mehrheit der Abgeordneten ähnlich und lehnte den Antrag ab.