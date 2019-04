Jeder Hund hat in Züchterseele seinen Platz

Treue Gefährten: Seine Hundemeute mit den Russischen Bracken (dreifarbig) und den Pudelpointern (braun) hat Walter Betke bei der Jagd und zu Hause gern um sich. Foto: Alexandra Lüders

Von Alexandra Lüders



Menslage. „Jeder Hund hat in meiner Seele einen Platz und ich kann eine Geschichte über ihn erzählen", sagt Walter Betke aus dem Menslager Ortsteil Borg. Der passionierte Züchter und Halter von Jagdhunden kennt und liebt jeden einzelnen seiner 30 Pudelpointer, Westfälischen Terrier und Russischen Bracken, die bei ihm zur Welt gekommen sind. Selbst zu den in die USA, nach Südkorea und Kanada exportierten Tieren hält er Kontakt, um ihren Lebensweg verfolgen zu können.