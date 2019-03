Polizei: Zahl der Verkehrstoten im Kreis steigt

Beamte stellen Statistik für das Jahr 2018 vor

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mit drei Schwerpunkten möchte die Polizei im Oldenburger Münsterland die Zahl der Unfälle reduzieren. Dies ging am Donnerstagvormittag aus der Vorstellung der Unfallstatistik für das Jahr 2018 hervor. Demnach soll der Fokus auf die Bereiche Geschwindigkeit, Ablenkung sowie Radfahrern gelegt werden.



Die Zahl der Unfälle in den Kreisen Cloppenburg und Vechta lag im vergangenen Jahr bei 6972, was einen Anstieg um 89 Fälle bedeutet (+1,29 Prozent). 3650 ereigneten sich innerhalb geschlossener Ortschaften, 3322 außerhalb. „Es ist die höchste Zahl seit zehn Jahren, wir haben einen stetigen Anstieg“, erklärte Polizeidirektor Walter Sieveke. Das liege zum Teil aber auch daran, dass die Region und damit auch die Mobilität weiter wachsen.



Die Zahl der Verkehrstoten liegt bei 26 Personen. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von sechs Personen. Risikogruppen sind Zweiräder, tödlich verletzt wurden drei Rad-, fünf Pedelec und sieben Motorradfahrer. 1523 Personen erlitten bei Unfällen leichte Verletzungen, 247 Menschen trugen schwere Verletzungen davon. „Laut Definition ist man schwer verletzt, wenn man mindestens 24 Stunden im Krankenhaus bleiben muss“, erklärte dazu Norbert Heppner, Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizei.



Ein Lob sprach Sieveke für die Beamten aus: „7000 Unfälle in einem Jahr aufzunehmen, ist eine große Herausforderung. Das haben die Kollegen sehr gut gemacht.“ Seite 9

