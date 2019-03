Referent: Psychologe Resa Deilami aus Hannover sprach vor den Teilnehmern im Sitzungssaal des Kreishauses.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Über die Gefahren und das Verständnis von Sucht hat Diplom-Psychologe Resa Deilami gestern im Kreishaus referiert. Unter dem Motto „Fluchtpunkt Sucht. Anderes Land – neue Herausforderungen“ waren hauptberuflich Tätige und ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingshilfe angesprochen. „Die Lösung beginnt mit dem Verstehen. Umso mehr müssen wir uns mit demjenigen beschäftigen um ihn einschätzen zu können“, erklärte der Referent. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.